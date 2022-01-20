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Из акимата Семея погромщики вынесли ноутбуки и принтеры

20 Января 2022 17:24
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Из акимата Семея погромщики вынесли ноутбуки и принтеры

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В здании акимата Семея после беспорядков до сих пор ведутся восстановительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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Руководитель отдела финансово-хозяйственной работы Шынар Сагадиева рассказала, что в ходе беспорядков 5 января в здание акимата сломаны все входные группы и витражные стекла.

«На этажах сломаны 25 окон и 171 дверь, а также нанесен материальный ущерб. Сломаны столы и стулья. Украдены ноутбуки, принтеры и диктофоны. Все, что возможно было унести, унесли. Украдены товарно-материальные ценности. Введутся восстановительные работы. Ремонтируют входные группы и вставляют окна, а также началась побелка», - сообщила Ш.Сагадиева.

При этом назвать точную сумму ущерба в акимате не смогли, заявив, что подсчет все еще ведется. Источник финансирования уточняется. Составлен дефектный акт.


Фото: А.Тернов


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#Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #ЧП-2022  
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