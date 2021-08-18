+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из Афганистана в Алматы прибыл самолет с 42 пассажирами - гражданами РК, Кыргызстана, РФ и Литвы

18 Августа 2021 18:02
Поделиться:
Из Афганистана в Алматы прибыл самолет с 42 пассажирами - гражданами РК, Кыргызстана, РФ и Литвы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 17.00 часов военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

Новости по теме
Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК
Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК Куда можно обратиться казахстанцам, находящимся в Афганистане Сколько казахстанских дипломатов осталось в Афганистане

В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники Посольства РК.

Кроме того, этим бортом, по просьбе кыргызской стороны, были эвакуированы 14 граждан КР. В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены 1 гражданин России и 1 гражданин Литвы, обратившиеся в Посольство РК с просьбой о содействии.

Республика Казахстан всегда защищает интересы и права своих граждан, находящихся за рубежом, отметили в Минобороны РК.

По информации МИД РК, 18 августа по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

Министр Р.Казакбаев выразил благодарность руководству Республики Казахстан и Министерству иностранных дел страны за оказанное содействие в эвакуации граждан Кыргызской Республики в количестве 15 человек из г.Кабул, а также за помощь Посольству Кыргызстана в Афганистане, что является демонстрацией высокого уровня братских, союзнических и добрососедских отношений между странами.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 16 августа провел совещание по ситуации в Афганистане. Ранее Глава государства в Twitter сообщил о том, что Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий.

В Вооруженных Силах РК приняты меры по усилению бдительности.


Подписывайтесь на наш канал:

#Армия   #Афганистан  
Поделиться:
Новости по теме
Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК
Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК
Куда можно обратиться казахстанцам, находящимся в Афганистане
Сколько казахстанских дипломатов осталось в Афганистане
Популярное
1 Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
2 День пограничника отмечают в Казахстане
3 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
4 Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
5 Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре
6 В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Читайте также
В МИД РК опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане
МИД РК: Разные группы обращались в посольство в Кабуле, представляясь казахами
Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
День пограничника отмечают в Казахстане
1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре
В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив