Из 6 тысяч образовательных грантов в Мангистау освоили только четверть

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства поручил уполномоченным госорганам своевременно принять необходимые меры для реализации Концепции развития образования на 2022-2026 годы. Особое внимание, по его словам, нужно уделить подготовке профессиональных кадров, востребованных в регионе. Об этом заявил на встрече с населением региона находящийся в Мангистау с рабочей поездкой Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Государство ежегодно увеличивает количество образовательных грантов. На текущий учебный год на обучение в вузах выделено более 73 тысяч грантов, напомнил Президент.

«По моей инициативе дополнительно было предусмотрено 10 тысяч целевых образовательных грантов для абитуриентов из западных регионов страны. 6 тысяч из них предназначались для Мангистауской области, однако освоена была только четверть грантов. Это неприемлемо. При этом в регионе сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах. Все это говорит о слабой профориентационной деятельности вузов и профильного министерства», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, не была должным образом проведена информационная работа с абитуриентами и их родителями. В связи с этим Президент поручил Министерству науки и высшего образования на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу о целевых образовательных грантах.

«Надо сказать, что гранты на обучение для местной молодежи, нехватка специалистов, в конечном счете, и развитие целого региона – все это тесно связанные между собой вопросы. Поэтому акиму области нужно очень тщательно подходить к их рассмотрению», - отметил Глава государства.







