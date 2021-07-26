Из 35 сельских акимов, избранных в Актюбинской области, только 2 самовыдвиженцы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из 35 сельских акимов, избранных в Актюбинской области, только 2 самовыдвиженцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из 35 акимов 5 женщин. Всего по области работали 73 избирательных участка. Из 105 кандидатов 60% выдвигались от партий. От партии «Nur Otan» – 28, «Ауыл» – 16, «Ак жол» – 9, «АDAL» – 4, Народной партии Казахстана – 4, Общенациональной социал-демократической партии – 2 кандидата. И 42 кандидата – самовыдвиженцы.

«В 35 избирательных округах области избраны акимы. В их числе от партии «Nur Otan» 28, от партий «Ауыл», «АDAL», Народной партии Казахстана по одному человеку. Из числа самовыдвиженцев зарегистрированы 2 человека. Из числа избранных акимов 28 человек – государственные служащие, 1 представитель коммерческой структуры, 5 работники бюджетных организаций, 1 – временно не работающий. Среди избранных акимов 5 женщин», – сказал секретарь областной избирательной комиссии Есет Шангереев.

По его словам, средний возраст избранных акимов 46 лет. Самому молодому 26 лет, самому старшему 62 года.

Напомним, вчера в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. В 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.