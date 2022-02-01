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Из 32 членов казахстанской олимпийской команды – 28 «динамовцев»

1 Февраля 2022 14:48
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Из 32 членов казахстанской олимпийской команды – 28 «динамовцев»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 спортсменов-«динамовцев» будут представлять Национальную сборную в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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« На минувшей неделе Национальная сборная вылетела в Пекин для участия в XXIV зимних олимпийских играх. Казахстанские спортсмены получили 82 олимпийские лицензии по 8 видам спорта. В том числе в биатлоне, шорт-треке, конькобежном и горнолыжном спорте, фристайл-акробатике и другим. В состав национальной олимпийской команды вошли 32 спортсмена, из которых 28 – «динамовцы»», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за годы независимости из 72 олимпийских медалей, завоеванных казахстанскими спортсменами, 60 - на счету представителей общества «Динамо». Спортсмены-динамовцы также составляют более 80% составов сборных национальных команд в различных видах спорта. Из 44 олимпийских видов спорта, 36 культивируется в «Динамо».

Физкультурно-спортивное общество «Динамо» - одна из старейших спортивных организаций страны, которое содействует физической и специальной подготовке сотрудников правоохранительных органов. Более 90 тысяч сотрудников правоохранительных и специальных органов, объединенных в 445 коллектива физической культуры в 15 территориальных филиалах являются членами Общества. Общество также является уникальной спортивной организацией, сфера деятельности которой связана с развитием массового спорта, физкультурно-спортивного движения, воспитания молодежи.


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#Спорт   #МВД РК   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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