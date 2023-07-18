Из 25 захоронений в Национальном пантеоне пустуют только четыре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты маслихата города Астаны обсудили вопросы цифровизации распределения и содержания мест захоронений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании маслихата заместитель акима Есильского района Дәрменияр Кыдырбекулы рассказал о состоянии Великого национального пантеона.

«Национальный пантеон расположен в 17 километрах от столицы, в окрестностях мавзолея Кабанбай-батыра. Общая площадь пантеона – 4 гектара. Есть 25 мест захоронений, из них уже занято 21. То есть из 25 мест только четыре остаются пустыми. Национальный пантеон является объектом государственного значения, созданным в память о государственных деятелях, деятелях культуры, науки и гражданах, внесших вклад в развитие Казахстана», - сказал он.

Ранее сообщалось, чиновников каких рангов и обладателей каких званий и орденов будут хоронить в Национальном пантеоне. Погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица: президенты Республики Казахстан; премьер-министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат Парламента Республики Казахстан и их заместители, государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации Президента Республики Казахстан, председатели Конституционного суда Республики Казахстан, Верховного суда Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан; министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней; граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»; граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы».

Также иметь право на захоронение в пантеоне будут и другие граждане по особому решению Президента Республики Казахстан; с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги.