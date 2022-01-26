Из 19 социально значимых продуктов питания жамбылский регион обеспечивает себя 9 видами

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Регулирование цен на социально значимые продовольственные товары обсудили в Таразе на совещании в облакимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, совещание проходило с участием руководителей крупных торговых центров и под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Глава региона подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Каждую неделю проводится заседание Правительства по этому вопросу, даются поручения местным исполнительным органам принять меры по недопущению необоснованного роста цен. Как показали результаты мониторинга, в крупных торговых центрах Тараза на одни и те же товары установлены разные цены. Такого быть не должно. Необходимо строго соблюдать установленные предельные цены на социально значимые товары», - отметил аким области.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили руководители управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, департамента государственных доходов, АО «НК «СПК-Тараз», региональной палаты предпринимателей.

Аким области поручил принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания.

«Непонятно, почему такие цены на лук, капусту, если мы их выращиваем сами. Акимы районов, руководители ответственных ведомств должны обеспечить заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и местными товаропроизводителями. Из 19 социально значимых продуктов питания наш регион обеспечивает себя 9 видами, по 8 видам – обеспеченность составляет более 50%, остается только гречка и рис. С другими регионами подписаны меморандумы по поставке этих двух видов социально значимых продовольственных товаров», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Также глава региона, согласно действующему законодательству, потребовал принимать оперативные меры реагирования на факты превышения торговой надбавки на социально значимые продовольственные товаров свыше 15%, оборудовать овощехранилища, продолжить проведение ярмарок, устранить посреднические схемы.

Составы мониторинговых групп по вопросам продовольственной безопасности будут обновлены. В состав войдут представители государственных органов, общественники, депутаты, СМИ.

«Надо думать о народе, а не только о собственной выгоде», - обратился к предпринимателям глава региона.