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    02:43, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Из 146 заболевших коронавирусом в Атырауской области 101 - житель областного центра

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области из 146 заболевших коронавирусом за последние сутки 101 - житель областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, среди инфицированных - 101 пациент из города Атырау. В результате скрининга был выявлен 21 заболевший на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области.

    Так, за последние сутки Covid-19 подтвердился у семи жителей Жылыойского района, у одного жителя Кызылкогинского района, у трех жителей Индерского, у четырех жителей Курмангазинского, у пяти жителей Махамбетского, у двух жителей Исатайского и у двух жителей Макатского районов.

    Заболевание у 68 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 82 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 65 пациентов. В домашних условиях получают лечение 725 человек, в модульной больнице - 183, в инфекционном стационаре областной больницы - 23 пациента, в районных инфекционных стационарах - 89. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 165.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса находится в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, в Атырау модульная инфекционная больница заполнена инфицированными. Приём больных с COVID-19 возобновил инфекционный стационар областной больницы №2.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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