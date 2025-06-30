Июльские выходные 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
В июле 2025 года жители Казахстана получат 9 дней отдыха, включая выходные и праздничные дни, передает агентство Kazinform.
В этом месяце предусмотрен один официальный праздник — День Столицы, который отмечается 6 июля. Кроме того, в июле есть и профессиональные праздники, но они не сопровождаются дополнительными выходными.
В 2025 году День Столицы выпадает на воскресенье, поэтому выходной день будет перенесён на понедельник, 7 июля, что позволит казахстанцам отдохнуть дольше. Это касается даже тех, кто работает по шестидневному графику.
График отдыха:
Пятидневная рабочая неделя: выходными будут — 5, 6 и 7 июля.
Шестидневная рабочая неделя: 5 июля — рабочий день, а 6 и 7 июля — выходные.
Но в июле есть профессиональные и другие праздники. Несмотря на рабочие дни, их отмечают и поздравляют тех, кто к ним причастен.
Перечень профессиональных праздников публикуется в редакции приказа и. о. министра труда и соцзащиты населения РК № 480 от 17.11.2023 года, который введен в действие со дня его первого официального опубликования.
Профессиональные праздники в Казахстане:
- 2 июля — День дипломатической службы
- 6 июля — Национальный день домбры (первое воскресенье июля), День работников морского и речного транспорта
- 9 июля — День работников водного хозяйства
- 10 июля — День ветеринарного работника
- 13 июля — День органов национальной безопасности РК, День работников рыбного хозяйства (второе воскресенье июля)
- 14 июля — День нотариата
- 20 июля — День металлурга (третье воскресенье июля)
- 27 июля — День работников торговли (четвертое воскресенье июля)
Международные даты по календарю ООН:
- 6 июля — Международный день кооперативов
- 9 июля — Международный день уничтожения стрелкового оружия
- 11 июля — Всемирный день народонаселения
- 15 июля — Всемирный день навыков молодежи
- 18 июля — Международный день Нельсона Манделы
- 25 июля — Всемирный день предотвращения утопления
- 26 июля — Международный день сохранения мангровых экосистем
- 28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом
- 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми; Международный день дружбы