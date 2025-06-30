Июльские выходные 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы

В этом месяце предусмотрен один официальный праздник — День Столицы, который отмечается 6 июля. Кроме того, в июле есть и профессиональные праздники, но они не сопровождаются дополнительными выходными.

В 2025 году День Столицы выпадает на воскресенье, поэтому выходной день будет перенесён на понедельник, 7 июля, что позволит казахстанцам отдохнуть дольше. Это касается даже тех, кто работает по шестидневному графику.

График отдыха:

Пятидневная рабочая неделя: выходными будут — 5, 6 и 7 июля.

Шестидневная рабочая неделя: 5 июля — рабочий день, а 6 и 7 июля — выходные.

Но в июле есть профессиональные и другие праздники. Несмотря на рабочие дни, их отмечают и поздравляют тех, кто к ним причастен.

Перечень профессиональных праздников публикуется в редакции приказа и. о. министра труда и соцзащиты населения РК № 480 от 17.11.2023 года, который введен в действие со дня его первого официального опубликования.

Профессиональные праздники в Казахстане:

2 июля — День дипломатической службы

6 июля — Национальный день домбры (первое воскресенье июля), День работников морского и речного транспорта

9 июля — День работников водного хозяйства

10 июля — День ветеринарного работника

13 июля — День органов национальной безопасности РК, День работников рыбного хозяйства (второе воскресенье июля)

14 июля — День нотариата

20 июля — День металлурга (третье воскресенье июля)

27 июля — День работников торговли (четвертое воскресенье июля)

Международные даты по календарю ООН: