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    09:18, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Июльские выходные 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы

    В июле 2025 года жители Казахстана получат 9 дней отдыха, включая выходные и праздничные дни, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В этом месяце предусмотрен один официальный праздник — День Столицы, который отмечается 6 июля. Кроме того, в июле есть и профессиональные праздники, но они не сопровождаются дополнительными выходными.

    В 2025 году День Столицы выпадает на воскресенье, поэтому выходной день будет перенесён на понедельник, 7 июля, что позволит казахстанцам отдохнуть дольше. Это касается даже тех, кто работает по шестидневному графику.

    График отдыха:

    Пятидневная рабочая неделя: выходными будут — 5, 6 и 7 июля.

    Шестидневная рабочая неделя: 5 июля — рабочий день, а 6 и 7 июля — выходные.

    Но в июле есть профессиональные и другие праздники. Несмотря на рабочие дни, их отмечают и поздравляют тех, кто к ним причастен.

    Перечень профессиональных праздников публикуется в редакции приказа и. о. министра труда и соцзащиты населения РК № 480 от 17.11.2023 года, который введен в действие со дня его первого официального опубликования.

    Профессиональные праздники в Казахстане:

    • 2 июля — День дипломатической службы
    • 6 июля — Национальный день домбры (первое воскресенье июля), День работников морского и речного транспорта
    • 9 июля — День работников водного хозяйства
    • 10 июля — День ветеринарного работника
    • 13 июля — День органов национальной безопасности РК, День работников рыбного хозяйства (второе воскресенье июля)
    • 14 июля — День нотариата
    • 20 июля — День металлурга (третье воскресенье июля)
    • 27 июля — День работников торговли (четвертое воскресенье июля)

    Международные даты по календарю ООН:

    • 6 июля — Международный день кооперативов
    • 9 июля — Международный день уничтожения стрелкового оружия
    • 11 июля — Всемирный день народонаселения
    • 15 июля — Всемирный день навыков молодежи
    • 18 июля — Международный день Нельсона Манделы
    • 25 июля — Всемирный день предотвращения утопления
    • 26 июля — Международный день сохранения мангровых экосистем
    • 28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом
    • 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми; Международный день дружбы
    Теги:
    Праздник Казахстанцы
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
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