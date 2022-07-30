30 Июля 2022 10:34

Июльская жара в Узбекистане побила абсолютные рекорды

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Аномальная жара, наблюдавшаяся в Узбекистане в конце июля, побила рекорды температурных максимумов за всю историю метеонаблюдений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Узгидромета, в период 22-23 июля сразу в нескольких регионах Узбекистана обновлены температурные рекорды.

22 июля абсолютные температурные рекорды были зафиксированы в Туямуюне Хорезмской области (+ 47,5 градуса) и Учкудуке Навоийской области (+ 46,3). Предыдущие рекорды зарегистрированы в 2021 году на уровне +46,1 и +46,2 градуса соответственно.

В этот же день в Нукусе температура поднялась до рекордных +43,7 градусов (предыдущий рекорд в 2018 году - 42,2 градуса), в Ургенче - 45,4 градуса (+41,4 градуса - в 1973 году), Бухаре - 45,8 градуса (+44,7 градусов - в 2018 году), Андижане - 40,7 градуса (+40,1 градуса - в 1948 году).

23 июля в Ташкенте температура поднялась до +42,8 градуса, что превысило рекордный показатель 2018 года в +42,2 градуса.

Синоптики добавили, что за всю историю метеорологических наблюдений самые высокие значения температуры в Узбекистане (+50 градусов) были зафиксированы в июле 1944 года в пустыне Кызылкум и городе Термезе.

Ранее сообщалось, что за три дня в Узбекистане из-за аномальной жары госпитализировали свыше 4 тыс. человек. В связи с повышение температуры воздуха до 47 градусов Минздрав рекомендовал жителям и гостям республики не выходить на улицу в жару, если в этом нет необходимости, соблюдать диету и пить больше жидкости.