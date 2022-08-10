10 Августа 2022 16:45

Июль 2022 года в Казахстане отметился жарой и сильными дождями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третья декада июля была аномально жаркой преимущественно в южной половине страны. Этому способствовал интенсивный вынос теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Температурные рекорды были побиты 19 июля на метеорологической станции Актау была зафиксирована самая высокая температура воздуха +43,0°С, тем самым был обновлен рекорд 2018 года (+40,2°С), 20 июля на метеостанции Жезказган максимальная температура воздуха была +41,3°С, последний раз в этот же день абсолютный максимум составил +40,0°С в 2012 году.

На метеостанции Кызылорда 21 июля рекордный показатель температуры воздуха достиг отметки +44,6°С, что перекрыло рекорд 2018 года (+41,9°С). 22 июля в южных и юго-восточных регионах страны столбики термометров достигли отметки +40+46°С.

Температурные рекорды 22 июля были перекрыты на следующих станциях: в г. Алматы самая высокая температура воздуха составила +39,3°С, был перекрыт рекорд 1956 года (+39,0°С), на метеостанции Тараз максимальная температура воздуха была +42,0°С, перекрыв рекорд этого дня 1987 года (+39,0°С), в Шымкенте максимальная температура воздуха составила +42,7°С, последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была в 2018 году (+40,5°С).

Кроме того по территории республики в начале и в конце месяца наблюдались сильные ливневые дожди, превысившие месячные нормы в 2-4 раза.

В столице республики в течение месяца рекорды не отмечались, самая высокая температура воздуха была зафиксирована 16 июля, столбики термометров достигали отметки +35,1°С, осадков за месяц выпало 35 мм, при норме 56 мм.