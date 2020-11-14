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IX региональный Гражданский форум стартовал в Кызылорде

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Ноября 2020, 20:31
IX региональный Гражданский форум стартовал в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - IX региональный Гражданский форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz» пройдет с 14 по 27 ноября 2020 года в формате Недели гражданского общества. Об этом передает МИА «Казинформ».

На гражданский форум приглашаются руководители НПО Кызылординской области, бизнес-структур, работники государственных органов, представители профсоюзных органов, эксперты, СМИ.

Традиционное мероприятие, объединяющее общественных деятелей страны, в нынешнем году будет проведено в новом формате. Для удобства делегатов насыщенная программа распределена по пяти дням.

Таким образом, в течение недели планируется обсудить актуальные вопросы, в том числе основные направления новой Концепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля, конкурентоспособность НПО, перспективы трехстороннего сотрудничества общества, государства и бизнеса и многое другое.

Кроме того, будет опубликован доклад об исполнении рекомендаций предыдущих форумов и организованы встречи отраслевых НПО с курирующими государственными органами.

Делегаты Форума в онлайн формате смогут принять участие в работе республиканского форума. Стоит отметить, что Министерство информации и общественного развития приглашает активистов к формированию тематики и повестки Гражданского форума, принимая предложения и учитывая актуальные темы, волнующие общество.

Предполагается, что региональный форум охватит свыше 200 участников из числа представителей НПО Кызылординской области, государственных органов, экспертного сообщества и СМИ.

Содержание 1 дня. Региональные экспертные диалоговые площадки. 14 ноября 2020 года, в конференц-зале бизнес-центра «Prima Park», с 10.00 – 12.00 часов.

- Открытие IX Гражданского форума «Гражданское общество и государство «30 лет партнерства и развития #Birgemiz».

- Региональные экспертные площадки, гражданские форумы на 4-м основным направлениям:

1. Участие граждан в принятии решении;

2. Гражданский контроль: проблемы и перспективы;

3. Новые вызовы: развитие конкурентоспособности НПО;

4. Диалог общества и государства.

Содержание 2 дня. Тема: республиканские диалоговые площадки МИОР /онлайн/.

- Диалоговые площадки по следующим тематическим направлениям:

1. Участие граждан в обеспечении общественного порядка;

2. Общественный контроль: механизмы взаимодействия с государственными органами и законодательное закрепление

3. Конкурентоспособность НПО: факторы успеха, риски, перспективы

4. Перезагрузка: новые форматы взаимодействия НПО и государства

Обучающие площадки по следующим тематическим направлениям:

1. Повышение уровня доверия к институтам ГО со стороны различных социальных групп

2. Идеология будущего: развиваем активное гражданское общество

3. Век инновации: как развивать социально-инновационные проекты;

4. Презентация успешных практик взаимодействия государства и гражданского сектора.

Содержание 3 дня. Тема: Отраслевые встречи МГО с НПО. 18 ноября
2020 года с 10.00-11.30 часов.

- Отраслевые встречи местных государственных органов с НПО (УВП,УПДМП, УЗ, УО, УТИП, УСЗИСП, УСХ, УФС, УВД, областная прокуратура)

Содержание 4 дня. Форум трехстороннего партнерства НПО, бизнеса, государства «ASAR» «Социальная сплоченность: вектор развития благополучия», дискуссионные площадки. На базе палаты предпринимателей«Атамекен» Кызылординской области, с 15.00-16.40 часов.

- Дискуссионные площадки в области трехстороннего партнерства по следующим направлемиям:

1. Принцип «Асар» в улучшении здоровья и благополучия матерей и детей в Казахстане;

2. Принцип ведения бизнеса: инициатива бизнеса по правам ребенка (Права детей и принципы предпринимательства) Площадка ЮНИСЕФ;

3. Инновации во благо людям (Развитие социального предпринимательства);

4. Социальная сплоченность бизнеса и НПО в период ЧП (Гражданская активность, направленная на реализацию общих целей населения);

- Площадка «Достижения ASAR» (Выступление НПО, которые реализовали проекты совместно с бизнесом (ответы на вопросы; Заключение меморандумов между Гражданским Альянском Кызылординской области и бизнесом о сотрудничестве).

Содержание 5 дня: Пленарная сессия «Общество и государство:30 лет партнерства и развития #Birgemiz». 27 ноября 2020 года на базе областного акимата.

В рамках площадки будут обсуждены успешные кейсы взаимодействия государства и гражданского общества за 30 лет независимости, определить новые цели и задать тренды для дальнейшего совместного развития в качестве партнеров.

Краткое содержание площадки:

- Приветствие, ознакомление ведущими кратких итогов недели гражданского общества /в онлайн формате/;

- Выступление представителя Администрации Президента РК;

- Выступление республиканских НПО с формированными рекомендациями по итогам региональных экспертных площадок (ориентировочно 5-6 НПО);

Церемония вручения премии для НПО (одновременно награждения будут проходить также в регионах);

Заключительное слово представителя Администрации Президента РК;

Подведение итогов.

Заключительное слово акима области Абдыкаликовой Г.Н.

Завершение работы недели гражданского общества.

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