24 Июня 2022 08:23

Иван Дычко выиграл поединок с аргентинцем в супертяжелом весе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Иван Дычко (11-0, 11 КО) выступил на вечере бокса в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он встретился с аргентинцем Кевином Эспиндолой (7-3, 2 КО). Этот поединок в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов и продлился всю отведенную дистанцию: Дычко победил единогласным решением судей.

Таким образом, Иван Дычко одержал двенадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Кевин Эспиндола потерпел четвертое поражение. Все свои бои на профи-ринге Дычко ранее выиграл досрочно. Для казахстанца это был первый поединок в 2022 году.