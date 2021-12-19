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Иван Дычко в первом раунде нокаутировал известного российского супертяжа с 36 победами

19 Декабря 2021 00:07
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Иван Дычко в первом раунде нокаутировал известного российского супертяжа с 36 победами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса в Нур-Султане состоялось со-главное событие вечера, в котором казахстанский боксер Иван Дычко (10-0, 10 КО) сразился с опытным россиянином Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО). О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Бой в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Дычко победил нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Иван Дычко одержал одиннадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Александр Устинов потерпел шестое поражение. Добавим, что хедлайнерами вечера бокса в Нур-Султане станут казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) и аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 14 КО) — они оспорят вакантный пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.



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#Нур-Султан   #Спорт   #Видео   #Бокс  
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