Иван Дычко в первом раунде нокаутировал известного российского супертяжа с 36 победами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса в Нур-Султане состоялось со-главное событие вечера, в котором казахстанский боксер Иван Дычко (10-0, 10 КО) сразился с опытным россиянином Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО). О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Дычко победил нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Иван Дычко одержал одиннадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Александр Устинов потерпел шестое поражение. Добавим, что хедлайнерами вечера бокса в Нур-Султане станут казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) и аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 14 КО) — они оспорят вакантный пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.



