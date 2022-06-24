24 Июня 2022 04:19

Иван Дычко сразится с аргентинским супертяжем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром в пятницу, 24 июня, казахстанский боксер Иван Дычко (11-0, 11 КО) выступит на вечере бокса в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он сразится с аргентинским супертяжем Кевином Эспиндолой (7-3, 2 КО). Бой в хэвивейте запланирован на десять раундов. Прямая трансляция боя начнется после 07:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра по ссылке.

Свой предыдущий бой Иван Дычко провел в декабре: он дрался с российским ветераном, 45-летним Александром Устиновым (36-6-1, 27 КО), и победил его техническим нокаутом уже в первом раунде. Кевин Эспиндола выходил на ринг в апреле этого года и выиграл единогласным решением судей у аргентинца Науэля Паласиоса (1-7, 0 КО) — правда, тот поединок был рассчитан всего на четыре раунда.

Все свои бои в профи Эспиндола провел у себя на родине, в Аргентине, и еще никогда не дрался с непобежденными оппонентами (не считая дебютантов).









