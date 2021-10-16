РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Иван Дычко раскрыл детали подготовки к своему 11 бою в профи

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский нокаутер супертяжелого веса Иван Дычко (10-0, 10 КО) рассказал youtube-каналу «7 студия», как он будет готовиться к своему следующему поединку, который пройдет в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Сейчас я занимаюсь продлением своей визы. Надеюсь, что это получится, и я уеду в Америку готовиться. Что для меня важно, там есть много больших ребят, с кем я могу спарринговать, плюс хороший климат и хорошая организация залов и моего проживания. Мы хорошо построили этот момент», — сказал Иван.

    Напомним, что Дычко проведет следующий свой бой в Нур-Султане. Этот поединок состоится 18-го декабря. Также на вечере выступит и его известный соотечественник Дания Елеусинов.




    Теги:
    Спорт Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!