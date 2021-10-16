Иван Дычко раскрыл детали подготовки к своему 11 бою в профи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский нокаутер супертяжелого веса Иван Дычко (10-0, 10 КО) рассказал youtube-каналу «7 студия», как он будет готовиться к своему следующему поединку, который пройдет в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Сейчас я занимаюсь продлением своей визы. Надеюсь, что это получится, и я уеду в Америку готовиться. Что для меня важно, там есть много больших ребят, с кем я могу спарринговать, плюс хороший климат и хорошая организация залов и моего проживания. Мы хорошо построили этот момент», — сказал Иван.

Напомним, что Дычко проведет следующий свой бой в Нур-Султане. Этот поединок состоится 18-го декабря. Также на вечере выступит и его известный соотечественник Дания Елеусинов.





