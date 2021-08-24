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Иван Дычко продолжает подготовку к возвращению на ринг в США

24 Августа 2021 19:15
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Иван Дычко продолжает подготовку к возвращению на ринг в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко (10-0, 10 КО) продолжает подготовку к следующему бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На своей странице в Instagram Иван опубликовал фото с одним из своих тренеров из зала в Майами, штат Флорида.

«Хорошая боксерская работа», — подписал снимок Дычко.

10 июля в Алматы Иван Дычко совершил камбэк после двухлетнего простоя, одержав быструю победу нокаутом над россиянином Денисом Бахтовым (39-19, 26 КО). Очередной поединок непобежденного супертяжа запланирован на сентябрь.


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