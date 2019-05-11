Иван Дычко одержал 8 победу на профи-ринге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Иван Дычко одержал победу в восьмом поединке на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Его бой с американцем Рэем Остином прошел на арене Hard Rock в Голливуде (штат Флорида, США). Встреча завершилась уже в третьем раунде - Дычко нокаутировал соперника.



Таким образом, казахстанец одержал восьмую победу в восьми поединках. Причем все они являются досрочными.

Напомним, в любительском боксе Дычко дважды становился бронзовым призер Олимпийских игр (в 2012 и 2016 годах). Также в его активе два серебра и одна бронза, которые он завоевал на чемпионатах мира.