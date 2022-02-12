Иван Аржанников: Чуть-чуть не получился бег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский конькобежец Иван Аржанников выступил на Олимпийских играх в Пекине. В интервью Olympic.kz казахстанец рассказал о том, что не получилось в дебютном забеге и оценил свое выступление, передает МИА «Казинформ».

«Подготовка хорошая была. Все, в принципе, сделали. Чуть-чуть не получился бег. Разгон не получился, в первую очередь. А так, мне понравилось. Первый старт мой на Олимпийских играх. В принципе, я выступлением доволен», - поделился спортсмен.