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    10:39, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    IV Международный форум энергосбережения проходит в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 11 ноября, в Казахстане отмечается День энергосбережения. Ко Дню энергосбережения в Астане проходит IV Международный форум энергосбережения, в котором принимают участие эксперты отрасли, представители международных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев отметил, что вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности являются приоритетными в мировой повестке устойчивого развития.

    «За последние 5 лет среднемировая энергоемкость снизилась на 1,3%, и этот показатель почти в 2 раза меньше, чем за период с 2011 по 2016 годы. Как известно, Казахстан является одной из стран с энергоемкой экономикой. Благодаря активной приверженности политике энергосбережения, достигнуто снижение энергоемкости ВВП на 38% от уровня 2008 года. Начало этой деятельности заложено в 2012 году с принятием принципиально нового Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», где особая роль отведена технологической модернизации промышленности. Закрепив законодательные основы политики, создав действенные инструменты в лице Государственного энергетического реестра, энергоемкость промышленного сектора была снижена в 2 раза», - сказал на форуме вице-министр индустрии.

    По словам спикера, таких результатов добились за счет проведения энергоаудитов и реализации пятилетних планов энергосбережения. Так, с 2012 года проведено 1800 энергоаудитов, по итогам которых реализованы мероприятия по энергоэффективности на сумму 323 млрд тенге, что помогло нам сэкономить 82 млрд тенге в год.

    «Для снижения энергопотребления в бюджетном секторе по аналогии стандартов европейских стран были введены требования по энергоэффективности для зданий, технологий, оборудования, предусмотрены стимулирующие меры, в том числе финансовые, для развития механизмов энергосервисных контрактов и государственно-частного партнерства. По принципу ЭСКО и ГЧП проведена модернизация по энергоэффективности 52 объектов на сумму 55,2 млрд тенге, которые позволили сэкономить 1,8 млрд тенге ежегодно», - добавил Марат Карабаев.


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