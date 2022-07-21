21 Июля 2022 11:11

IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии начнется в Чолпон-Ате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С минуты на минуту в Чолпон-Ате начнется IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Уже состоялась церемония рукопожатия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Ранее Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев посетили культурный центр «Дордой Номад». Главам государствам показали специально организованные игры кочевников.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.

Фото: mfa.gov.kg