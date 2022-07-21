Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии начнется в Чолпон-Ате
21 Июля 2022 11:11

IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии начнется в Чолпон-Ате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С минуты на минуту в Чолпон-Ате начнется IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Уже состоялась церемония рукопожатия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Ранее Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев посетили культурный центр «Дордой Номад». Главам государствам показали специально организованные игры кочевников.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.

Фото: mfa.gov.kg


Новости по теме
Президент РК провел встречу со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии
Касым-Жомарт Токаев напомнил акимам о программе повышения доходов населения
Жанаозен лидирует по уровню средней заработной платы – Глава государства
Читайте также
Появилось видео первого дня рабочего визита Президента РК в Чолпон-Ату
Игры кочевников организовали для президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
Состоялась неформальная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
Новый министр по энергетике и инфраструктуре назначен в ЕЭК
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату
Главы МИД стран Центральной Азии встретились в Чолпон-Ате
Повышенный спрос на электроэнергию зафиксирован в Кыргызстане
Неделя аномальной жары до 42 градусов ожидается в Кыргызстане
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Какие ограничения введут в столице в случае перехода в «желтую» зону по КВИ
3 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
4 Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
5 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив