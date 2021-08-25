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IV Генеральная ассамблея Молодежного форума ОИС проходит в Стамбуле
25 Августа 2021 19:16
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СТАМБУЛ. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - В турецком Стамбуле начала свою работу двухдневная IV Генеральная ассамблея Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
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В ходе мероприятия глава Молодежного форума ОИС Таха Айхан представил членам организации доклад о деятельности и стратегии форума.
В Генассамблее принимают участие представители 56 стран-участниц ОИС. Среди тем для обсуждения - молодежная стратегия Организации исламского сотрудничества, развитие молодежи, укрепление экономик стран, а также вопросы культуры, искусства, спорта, окружающей среды. Генассамблея завершит свою работу в четверг, 26 августа.
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