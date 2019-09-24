Итоговый документ IV совещания спикеров парламентов стран Евразии приняли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участники IV совещания спикеров парламентов стран Евразии подвели итоги в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания участники приняли итоговый документ.

«Благодаря содержательным дискуссиям и плодотворной работе мы с вами провели очень интересное насыщенное совещание. Мы обсудили ход реализации многосторонних проектов в различных сферах, обменялись опытом их законодательного обеспечения. Я думаю, что инициативы и предложения, прозвучавшие сегодня спикерами Парламентов и участниками, позволят вывести партнёрство государств Евразии на новый уровень и будут способствовать формированию единого пространства и безопасности на всем евразийском континенте», - сказал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, подведя итоги Совещания.

Он также отметил, что рабочая группа в течение двух дней подготовила и согласовала проект итогового документа – заявление участников Четвертого совещания, в котором выражено намерение стран Евразии развивать конструктивное взаимодействие и сотрудничество во имя безопасного и устойчивого развития на пространстве Евразии.

«С учётом всех предложение предлагается принять заявление как основной документ Четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии», - отметил спикер Мажилиса.