Итоговый документ IV совещания спикеров парламентов стран Евразии приняли в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участники IV совещания спикеров парламентов стран Евразии подвели итоги в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе совещания участники приняли итоговый документ.
«Благодаря содержательным дискуссиям и плодотворной работе мы с вами провели очень интересное насыщенное совещание. Мы обсудили ход реализации многосторонних проектов в различных сферах, обменялись опытом их законодательного обеспечения. Я думаю, что инициативы и предложения, прозвучавшие сегодня спикерами Парламентов и участниками, позволят вывести партнёрство государств Евразии на новый уровень и будут способствовать формированию единого пространства и безопасности на всем евразийском континенте», - сказал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, подведя итоги Совещания.
Он также отметил, что рабочая группа в течение двух дней подготовила и согласовала проект итогового документа – заявление участников Четвертого совещания, в котором выражено намерение стран Евразии развивать конструктивное взаимодействие и сотрудничество во имя безопасного и устойчивого развития на пространстве Евразии.
«С учётом всех предложение предлагается принять заявление как основной документ Четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии», - отметил спикер Мажилиса.
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