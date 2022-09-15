Итоговую декларацию примут на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет принят итоговый документ - декларация. Об этом сообщил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важные идеи и предложения седьмого Съезда в концептуальном виде представлены в его итоговой Декларации. Особое внимание в этом документе уделено необходимости объединения усилий всего человечества в преодолении последствий пандемии. В декларации обозначены актуальные задачи, стоящие перед мировым сообществом по продвижению культуры, диалога и взаимопонимания, прекращению конфликтов и противостоянию», - сказал Маулен Ашимбаев во время церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По словам спикера Сената, проект этого документа был предметно рассмотрен и обсужден рабочей группой и секретариатом Съезда. Поступившие предложения были в основном учтены.

«Всем участникам Съезда документ был роздан. Надеемся, что важные посылы декларации будут способствовать укреплению межцивилизационного и межрелигиозного диалога и формированию общих подходов по актуальным вопросам современного мира», - заявил Маулен Ашимбаев.

Как ранее сообщалось, 14 сентября состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».