Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Итоговая проверка войск началась в казахстанской армии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Октября 2021, 14:00
Итоговая проверка войск началась в казахстанской армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соединениях и воинских частях Вооруженных СилКазахстана началась итоговая проверка за 2021 учебный год. Она продлится до конца октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Цель итоговой проверки состоит в определении реального состояния боевой и мобилизационной готовности войск, уровня подготовленности личного состава, а также оказании практической помощи командирам в совершенствовании форм, методов работы по организации повседневной и учебно-боевой деятельности.

Комиссии Генерального штаба, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками региональных командований и родов войск, командиров воинских частей проверят более 400 соединений и частей.

Военнослужащие сдадут зачеты по основным предметам боевой подготовки, включающим тактическую, специальную, огневую, строевую, физическую и другие виды подготовки, по вождению боевых машин и автомобильной техники, радиационной, химической и биологической защите, военной топографии.

По результатам итоговой проверки каждый военнослужащий будет оценен индивидуально. Оценку получат и воинские части.


Армия   Минобороны РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви