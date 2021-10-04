Итоговая проверка войск началась в казахстанской армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соединениях и воинских частях Вооруженных СилКазахстана началась итоговая проверка за 2021 учебный год. Она продлится до конца октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Цель итоговой проверки состоит в определении реального состояния боевой и мобилизационной готовности войск, уровня подготовленности личного состава, а также оказании практической помощи командирам в совершенствовании форм, методов работы по организации повседневной и учебно-боевой деятельности.

Комиссии Генерального штаба, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками региональных командований и родов войск, командиров воинских частей проверят более 400 соединений и частей.

Военнослужащие сдадут зачеты по основным предметам боевой подготовки, включающим тактическую, специальную, огневую, строевую, физическую и другие виды подготовки, по вождению боевых машин и автомобильной техники, радиационной, химической и биологической защите, военной топографии.

По результатам итоговой проверки каждый военнослужащий будет оценен индивидуально. Оценку получат и воинские части.