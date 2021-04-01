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    19:10, 31 Март 2021 | GMT +6

    Итоговая аттестация для учеников выпускных классов пройдет в столице в начале июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обучающихся 9 (10) классов столичных школ итоговая аттестация пройдет с 28 по 7 июня по трем предметам. Об этом на онлайн-брифинге сообщила заместитель руководителя управления образования города Баглан Сматаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Спикер напомнила, что с 10 марта на базе Дворца Независимости проходит Единое национальное тестирование, которое продлится до конца июня. На сегодня из 7 567 учащихся столицы ЕНТ прошли 490 выпускников.

    «Касательно проведения итоговой аттестации отмечаем, что для обучающихся 9 (10) классов итоговая аттестация пройдет с 28 по 7 июня по трем предметам: казахский, русский и родной языки (казахский и русский языки и литература в национальной школе), математика (алгебра). А для обучающихся 11 (12) классов – с 1 по 10 июня по предметам: казахский, русский и родной языки, алгебра и начало анализа в письменной форме, история Казахстана, казахский и русский языки в национальных школах в форме электронного тестирования», - проинформировала Баглан Сматаева.

    По ее словам, повторная аттестация обучающихся 9 (10), 11 (12) классов пройдет с 11 по 20 июня.


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