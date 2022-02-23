Итоги зимних Олимпийских игр подвели в НОК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков подытожил зимние Олимпийские игры, прошедшие в Пекине с 4 по 22 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лучшие спортивные результаты продемонстрировала команда по шорт-треку. Наилучший результат на этих играх в шорт-треке показал Абзал Ажгалиев, который занял четвертое место на дистанции 500 метров. Кроме того, сборная по шорт-треку заняла пятое место в смешанной эстафете. В финал пробился молодой казахстанский шорт-трекист Адиль Галияхметов, который по уровню мастерства превосходит многих более опытных соперников. Юлия Галышева стала 11-ой в соревнованиях по могулу, в финал смогла выйти акробатка Акмаржан Калмурзаева, занявшая 11-место», - рассказал Андрей Крюков в ходе пресс-конференции в СЦК

Напомним, 22 февраля в Пекине завершились зимние Олимпийские игры Пекин-2022. Казахстан на главном старте был представлен 34 спортсменами, которые смогли оформить 87 лицензий. Зимняя Олимпиада проходила в трех кластерах – Пекин, Чжанцзякоу и Яньцинь.

Казахстанские спортсмены выступили в следующих видах спорта:

- Лыжные гонки;

- Биатлон;

- Фристайл-могул;

- Фристайл-акробатика;

- Шорт-трек;

- Конькобежный спорт;

- Горные лыжи;

- Лыжное двоеборье;

- Прыжки на лыжах с трамплина

Ранее в НОК озвучили затраты Казахстана на Олимпиаду в Пекине.