-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итоги зимних Олимпийских игр подвели в НОК РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков подытожил зимние Олимпийские игры, прошедшие в Пекине с 4 по 22 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Лучшие спортивные результаты продемонстрировала команда по шорт-треку. Наилучший результат на этих играх в шорт-треке показал Абзал Ажгалиев, который занял четвертое место на дистанции 500 метров. Кроме того, сборная по шорт-треку заняла пятое место в смешанной эстафете. В финал пробился молодой казахстанский шорт-трекист Адиль Галияхметов, который по уровню мастерства превосходит многих более опытных соперников. Юлия Галышева стала 11-ой в соревнованиях по могулу, в финал смогла выйти акробатка Акмаржан Калмурзаева, занявшая 11-место», - рассказал Андрей Крюков в ходе пресс-конференции в СЦК
Напомним, 22 февраля в Пекине завершились зимние Олимпийские игры Пекин-2022. Казахстан на главном старте был представлен 34 спортсменами, которые смогли оформить 87 лицензий. Зимняя Олимпиада проходила в трех кластерах – Пекин, Чжанцзякоу и Яньцинь.
Казахстанские спортсмены выступили в следующих видах спорта:
- Лыжные гонки;
- Биатлон;
- Фристайл-могул;
- Фристайл-акробатика;
- Шорт-трек;
- Конькобежный спорт;
- Горные лыжи;
- Лыжное двоеборье;
- Прыжки на лыжах с трамплина
Ранее в НОК озвучили затраты Казахстана на Олимпиаду в Пекине.
- Озвучены затраты Казахстана на Олимпиаду в Пекине
- Юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам: как выступили казахстанцы в мужском масс-старте
- Андрей Голубев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
- Названа дата вылета команды Казахстана на Паралимпийские игры-2022 в Пекине
- Чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту стартовал в ВКО
- МОК подвел итоги Олимпийских игр в Пекине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана