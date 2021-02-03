РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:07, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Итоги зимнего ЕНТ подвели в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подвели итоги зимнего ЕНТ. От 100 баллов и выше набрали 120 выпускников - это 2,2% от общего количества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Самые высокие баллы (из 140 возможных) набрали: карагандинцы - 130 баллов, нуринцы - 126 и балхашцы - 127.

    Тестирование проходило в течение 11 дней (с 20 по 30 января) на базе 13 пунктов, в нём приняли участие 6 017 выпускников. В Управлении образования Карагандинской области уточняют: 196 выпускников не явились на ЕНТ, из них 43 - по болезни (контактные лица), 153 - по причине отказа от ЕНТ. Из-за нарушений 10 выпускников были отстранены от тестирования.

    Из 6 017 выпускников проходили тестирование на казахском языке - 3 802 человека, 2 205 - на русском и 10 - на английском.

    Во всех пунктах проведения тестирования были соблюдены санитарные нормы. Дежурили бригады скорой медицинской помощи и сотрудники местной полицейской службы.


    Теги:
    Образование Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:40
    Исторические квесты, выставки ремесленников, новые спортплощадки – в Таразе прошел День города
    Сегодня, 14:36
    Казахстанский певец покоряет корейскую сцену
    Сегодня, 14:30
    Нам жалоб не поступало - глава Минпромышленности об «одноразовой форме» для Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!