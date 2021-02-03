Итоги зимнего ЕНТ подвели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подвели итоги зимнего ЕНТ. От 100 баллов и выше набрали 120 выпускников - это 2,2% от общего количества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самые высокие баллы (из 140 возможных) набрали: карагандинцы - 130 баллов, нуринцы - 126 и балхашцы - 127.

Тестирование проходило в течение 11 дней (с 20 по 30 января) на базе 13 пунктов, в нём приняли участие 6 017 выпускников. В Управлении образования Карагандинской области уточняют: 196 выпускников не явились на ЕНТ, из них 43 - по болезни (контактные лица), 153 - по причине отказа от ЕНТ. Из-за нарушений 10 выпускников были отстранены от тестирования.

Из 6 017 выпускников проходили тестирование на казахском языке - 3 802 человека, 2 205 - на русском и 10 - на английском.

Во всех пунктах проведения тестирования были соблюдены санитарные нормы. Дежурили бригады скорой медицинской помощи и сотрудники местной полицейской службы.