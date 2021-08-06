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Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 6 августа

6 Августа 2021 17:50
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Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 6 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Четырнадцатый день Олимпийских игр в Токио не принес медалей Казахстану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В вольной борьбе Данияр Кайсанов (74 кг) сразился за «бронзу» с узбеком Бекзодом Абдурахмоновым и проиграл ему со счетом 2:13. Также у мужчин в вольной борьбе выступили Даулет Ниязбеков (65 кг) и Алишер Ергали (97 кг). Ниязбеков проиграл в 1/4 финала азербайджанцу Хаджи Алиеву (1:9) и попал в утешительный раунд. Ергали в 1/4 финала уступил турку Сулейману Караденизу (7:8). У женщин Валентина Исламова (50 кг) проиграла в 1/8 финала эквадорке Люсии Йепес (6:9).

Каратист Нурканат Ажиканов (75 кг) выиграл два предварительных боя и два проиграл и завершил выступление на олимпийском турнире.
В гребле на байдарках и каноэ у женщин в заплыве на 500 метров в двойке выступили Светлана Усова и Маргарита Торлопова. В четвертьфинале они показали четвертое время из пяти в своем заплыве и не смогли выйти в полуфинал — казахстанки выступят в утешительном финале «В». У мужчин в одиночке на 1000 метров Сергей Емельянов стал четвертым в своем заплыве и не смог пробиться в полуфинал.
В художественной гимнастике Алина Адильханова показала в квалификации 21-й результат с суммой 83.800 балла — этого оказалось недостаточно для выхода в финал соревнований.
Легкоатлетка Айман Ратова выступила в спортивной ходьбе на 20 километров — она заняла 42-е место (+10:50 от лидера).
В современном пятиборье у женщин на 13-м месте завершила выступление Елена Потапенко — она набрала 1322 балла.




Фото: Владислав Семенов НОК РК




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