Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 4 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены выступили в четырех видах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В гребле на байдарках и каноэ Маргарита Торлопова смогла преодолеть барьер квалификации каноэ-одиночек на дистанции 200 метров, однако в четвертьфинале заняла последнее, седьмое место и не пробилась в полуфинал.

Наталья Сергеева отобралась в четвертьфиналы состязаний байдарок-одиночек на дистанции 500 метров, но также не сумела выйти в полуфинальную стадию, финишировав на заключительном, шестом месте в четвертьфинале.

Боксер Камшыбек Кункабаев выступил в полуфинальном поединке весовой категории свыше 91 кг, где сразился с американцем Ричардом Торресом. Во втором раунде Кункабаев побывал в нокдауне, а в третьем отрезке бой был остановлен в связи с полученным казахстанцем рассечением. В итоге победу отдали Торресу, а Кункабаев стал обладателем бронзовой медали.

Велотрековик Сергей Пономарев выступил в квалификации спринта, где занял предпоследнее, 29-е место, не попав в число 24 участников 1/32 финала.

Борец-вольник Нурислам Санаев (57 кг) стартовал на Олимпиаде победой над Диамантино Юна Фафе из Гвинеи-Бисау, после чего в 1/4 финала одолел титулованного японца Юки Такахаси. В полуфинальном поединке Санаев встретился с индусом Рави Кумаром и потерпел поражение (туше). Теперь он примет участие в схватке за «бронзу», которая пройдет завтра.