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Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля

30 Июля 2021 17:50
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Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступали только в легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В тройном прыжке приняли участие три казахстанки — Мария Овчинникова, Ирина Эктова, Ольга Рыпакова. В итоге ни одной из них не удалось преодолеть квалификацию. Овчинникова и Эктова выступали в группе В — они заняли 13-е и 15-е места соответственно (всего в итоговом протоколе отметились 15 спортсменок). Результат Овчинниковой — 13.34 балла, Эктовой — 12.90 балла. В группе А выступила Сафронова — именно на нее возлагались самые большие надежды. Однако в итоге она показала лишь 12-й результат (13.69 балла) и тоже не прошла квалификацию.

На данный момент в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио по-прежнему три медали: «бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.



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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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