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Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля

27 Июля 2021 17:50
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Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанские атлеты не смогли завоевать медалей на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанцы Аблайхан Жусупов (69 кг) и Василий Левит (91 кг) проиграли уже на старте турнира. Жусупов уступил американцу Деланте Джонсону – 1:4, а Левит был нокаутирован испанцем Эммануэлем Рейесом Пла.

Дзюдоист Дидар Хамза (81 кг) в 1/16 финала проиграл иппоном монголу Саиду Моллаи и завершил выступление на турнире.

Тхэквондист Руслан Жапаров (+80 кг) в 1/8 финала победил немца Александра Бахманна (11:7), но в четвертьфинале уступил представителю Южной Кореи Кио Дон Ину (2:10). У женщин Жансель Дениз (+67 кг) также дошла до четвертьфинала – сначала она победила узбекистанку Светлану Осипову (10:9), однако затем проиграла британке Бьянке Уокден (7:17).

Казахстанский лучник Денис Ганькин проиграл во втором круге индивидуального мужского турнира на Олимпиаде-2020.

Пловец Дмитрий Баландин вышел в полуфинал на своей «коронной» дистанции – 200 метров брассом. Он показал четвертое время в своем заплыве, чего оказалось достаточно для продолжения борьбы.

Теннисист Михаил Кукушкин в одиночном разряде во втором круге проиграл в трех сетах белорусу Илье Ивашко – 7:6, 3:6, 3:6. Теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал в одиночном разряде, победив хорватку Донну Векич в двух сетах – 7:6, 6:4.

Мужская сборная Казахстана по водному поло в группе в предварительном раунде потерпела поражение от команды Сербии – 5:19.


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