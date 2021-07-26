Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 26 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанские спортсмены завоевали еще одну медаль на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Бронзу» Казахстану принесла тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло (весовая категория до 55 килограммов), показавшая результат 213 (90+123) килограммов.

В стендовой стрельбе (скит) женщин выступили Асем Орынбай и Зоя Кравченко — они не смогли пробиться в финал: Кравченко заняла 22-е место со 113 очками, Орынбай — 26-я (111 очков).

В стрельбе из лука мужская команда Казахстана в 1/8 финала встретилась со спортсменами из Индии. Казахстанские лучники проиграли со счетом 2:6 и завершили выступление на турнире.

Дзюдоист Жансай Смагулов, выступающий в весовой категории до 73 килограммов, в первом раунде победил армянина Фердинанда Карапетяна, а во второй схватке уступил канадцу Артуру Маржелидону.

Теннисистка Елена Рыбакина победила шведку Ребекку Петерсон — 6:2, 6:3 — и вышла в третий круг соревнований в одиночном разряде.

Каноист Александр Куликов в гребном слаломе не смог выйти в финал — в полуфинале он занял 12-е место (дальше прошли десять лучших спортсменов).

Кирилл Герасименко в соревнованиях по настольному теннису в пяти партиях потерпел поражение в матче с немцем Тимо Боллем — 1-4.

Боксер Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, в 1/16 финала победил пуэрториканца Янкьеля Риверу Фигероа — 4:1.

Напомним, в копилке сборной Казахстана на Олимпийских играх-2020 на сегодня три бронзовые медали. Первую «бронзу» завоевал казахстанский дзюдоист Елдос Сметов. Еще одну бронзовую медаль принес Казахстану тяжелоатлет Игорь Сон. Третью «бронзу» завоевала тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло.