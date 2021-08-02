Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 2 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанцы выступили на Олимпийских играх в Токио в шести видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Десятый день соревнований начался для Казахстана с гребли на байдарках и каноэ. В одиночке на дистанции 200 метров у женщин Наталья Сергеева вышла в четвертьфинал, однако в полуфинал пробиться не смогла — она показала седьмое время в своем заплыве (дальше прошли по две лучшие спортсменки из каждого заплыва).

У мужчин в двойке на дистанции 1000 метров выступили Сергей и Тимофей Емельяновы — они также сначала вышли в четвертьфинал, а в полуфинал попасть не смогли, показав четвертое время. Они выступят в утешительном финале «В».

В легкой атлетике Ольга Сафронова выступила в беге на 200 метров — в квалификации она заняла последнее, шестое место в своем забеге (23.64), и не смогла выйти в полуфинал.

В греко-римской борьбе у мужчин в 1/8 финала выступил Демеу Жадраев (77 кг) — он встретился с японцем Сохеи Ябику и уступил ему — 3:5.

В пулевой стрельбе в дисциплине винтовка из трех положений (50 метров) выступил Юрий Юрков — он не смог выйти в финал, заняв 14-е место в квалификации.

Мужская сборная Казахстана по водному поло потерпела пятое поражение подряд на групповом этапе — она проиграла команде Австралии — 7:15. Таким образом, казахстанские ватерполисты не смогли набрать ни одного очка на турнире и не пробились в плей-офф.

В синхронном плавании у женщин произвольную программу выполнили Александра и Екатерина Немич — они заняли 17-е место.