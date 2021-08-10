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Итоги выступлений казахстанских лучников на Олимпиаде-2020 подвел главный тренер

10 Августа 2021 17:05
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Итоги выступлений казахстанских лучников на Олимпиаде-2020 подвел главный тренер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер команды Казахстана по стрельбе из лука Григорий Ким проанализировал результаты спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Наша команда выиграла лицензию на Олимпийские игры ещё в 2019 году. На том чемпионате мира парни показали хороший результат, став шестыми из 53 выступивших команд. Мы усердно готовились к Олимпиаде в Токио. И на самих соревнованиях парни делали всё, что было в их руках.

В квалификации командных соревнований Денис Ганькин получил высокие баллы и остановился на 9 месте. А в целом, наша команда заняла 8 место. На самом деле, мы планировали войти в шестерку лучших. Но, уступили команде Индии, которая стояла на позицию выше, со счетом 2:6.

Если говорить об индивидуальных выступлениях, Денис Ганькин хорошо стартовал, одолев в первом круге соперника из Египта. В следующем круге уступил представителю Италии. Но сам он выложился на полную.

Санжар Мусаев не смог воспользоваться своей возможностью. Он очень ответственный парень, это его первая Олимпиада. Считаю, что он сильно переволновался, потому и «выгорел». Иначе, он лидировал со счетом 4:2 в своей встрече. Может ветер ему стал преградой, в общем чего-то не хватило.

Ильфат Абдуллин молодец. Он оформил самый высокий результат нашей команды на Олимпийских играх. Вошёл в первую десятку и занял девятое место. В первом круге победил британца со счетом 7:3. Вторую встречу провёл с одним из сильнейших стрелков из Нидерландов и также успешно его прошёл. А во время встречи с китайцем смог догнать его по очкам и выравнять счёт. Это уже многого стоит. Да, он уступил в дополнительном круге. Но это лотерея. Здесь влияет всё, даже дуновение ветра. Ильфат самый юный спортсмен в команде, поэтому мы возлагаем на него большие надежды.

Если подводить итоги, скажу, что наша команда очень молодая. Все победы у неё ещё впереди. Теперь мы будем готовится к чемпионату мира и чемпионату Азии, которые состоятся осенью», - сказал главный тренер.


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#Спорт   #Олимпиада  
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