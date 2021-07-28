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Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Токио 28 июля

28 Июля 2021 19:51
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Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Токио 28 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанские атлеты снова не смогли завоевать медали на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Пятый день соревнований начался со стрельбы из лука: казахстанец Санжар Мусаев в 1/32 финала проиграл китайцу Дапен Вану — 4:6.

Дзюдоист Ислам Бозбаев (90 кг) стартовал с победы иппоном над бразильцем Рафаэлом Маседо, однако в 1/16 финала уступил ваза-ари азербайджанцу Маммадали Мехдиеву.

В плавании Дмитрий Баландин выступил в полуфинале на своей «коронной» дистанции — 200 метров брассом, но выйти в финал не сумел — он занял итоговое 11-е место со временем 2:09.22.

В велоспорте Алексей Луценко в индивидуальной гонке с раздельным стартом занял 32-е место, уступив 7:17.48 лидеру.

Лучший результат дня у казахстанцев показала теннисистка Елена Рыбакина. В четвертьфинале в одиночном разряде она обыграла в двух сетах испанку Гарбинье Мугурусу — 7:5, 6:1 — и вышла в полуфинал, где встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. В миксте Ярослава Шведова и Андрей Голубев уступили в первом круге японскому дуэту Эна Сибахара / Бен Маклахлан — 3:6, 6:7.

В спортивной гимнастике Милад Карими в финале в личном многоборье занял 14-е место, показав результат 82.530 балла.

Настоящим разочарованием стало выступление боксеров: сегодня Казахстан понес сразу три потери. У мужчин в 1/8 финала Серик Темиржанов (57 кг) проиграл американцу Дюку Рэгану — 0:5, а чемпион мира в 81 кг Бекзад Нурдаулетов сенсационно уступил россиянину Имаму Хатаеву — 1:4. У женщин единственная представительница Казахстана Надежда Рябец (75 кг) проиграла канадке Тамаре Тибо — 1:4.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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