Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 19 февраля
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ -Сегодня Казахстан был представлен на Олимпийских играх в Пекине в двух видах спорта — лыжных гонках и конькобежном спорте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В лыжных гонках у мужчин в масс-старте на дистанции 50 километров классическим стилем выступил Евгений Величко. Он занял 43-е место с отставанием от лидера +7:11.1.
В конькобежном спорте в масс-старте у мужчин выступил Дмитрий Морозов. В полуфинале он показал 10-е время и не смог выйти в финал. У женщин в масс-старте выступила Надежда Морозова. В полуфинале она стала 8-й и квалифицировалась в финал, где финишировала лишь 14-й из 15-ти.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине закончатся завтра, 20 февраля. На данный момент у Казахстана ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров.
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