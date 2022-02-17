Новости
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля
17 Февраля 2022 18:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпийских играх в Пекине Казахстан был представлен лишь в одном виде спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеНациональным видом спорта занимаются 55 тысяч человек в Алматинской области В сборной Казахстана произошла замена на Олимпиаде-2022 Казахстанского бойца ММА расстрелял охранник в центре Москвы
В конькобежном спорте у женщин на дистанции 1000 метров финальный забег провели Надежда Морозова и Екатерина Айдова. Морозова заняла 11-е место, показав время 1:15.69 (+2.50 от лидера), Айдова стала 19-й — ее время — 1:16.70 (+3.51 от лидера).
«Золото» в забеге на этой дистанции выиграла японка Михо Такаги — она установила олимпийский рекорд.
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине от Казахстана выступают 34 спортсмена. Пока из них ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Национальным видом спорта занимаются 55 тысяч человек в Алматинской области
- Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанцев 18 февраля
- В сборной Казахстана произошла замена на Олимпиаде-2022
- Казахстанского бойца ММА расстрелял охранник в центре Москвы
- Пекин-2022: Казахстанские конькобежки выступили в финальном забеге на 1000 м
- Женская сборная Канады по хоккею победила США в финале Олимпиады
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн