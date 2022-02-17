Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпийских играх в Пекине Казахстан был представлен лишь в одном виде спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В конькобежном спорте у женщин на дистанции 1000 метров финальный забег провели Надежда Морозова и Екатерина Айдова. Морозова заняла 11-е место, показав время 1:15.69 (+2.50 от лидера), Айдова стала 19-й — ее время — 1:16.70 (+3.51 от лидера).

«Золото» в забеге на этой дистанции выиграла японка Михо Такаги — она установила олимпийский рекорд.

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине от Казахстана выступают 34 спортсмена. Пока из них ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место.





