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Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

16 Февраля 2022 18:43
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Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Олимпийских играх в Пекине выступили четыре спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В горнолыжном спорте в слаломе у мужчин выступил Захар Кучин. В первой попытке он занял 43-е место, показав время 1:03.68, во второй — 37-е — 58.98. В итоговом протоколе он расположился на 36-й позиции — 2:02.66 (+18:57 от лидера).

В лыжных гонках у женщин прошел командный спринт — команду Казахстана представляли Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. В своем полуфинале они заняли предпоследнее, 10-е место, с отставанием от лидера +1:57.12 и не смогли выйти в финал.

В шорт-треке у женщин на дистанции 1500 метров выступила Ольга Тихонова. В четвертьфинале она заняла четвертое место в своем забеге, показав время 2:23.48 секунды, однако впоследствии судьи пересмотрели результат и дисквалифицировали казахстанку.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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