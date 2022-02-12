Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Казахстан был представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в трех видах спорта — лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В лыжных гонках у женщин прошла эстафета 4×5 километров, в которой от Казахстана выступили Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. Сборная Казахстана заняла 15-е место с отставанием +7:34.4 от лидера.
В биатлоне у мужчин прошел спринт на 10 километров, в котором Казахстан представляли Александр Мухин и Владислав Киреев. Мухин занял 49-е место (1+0), уступив лидеру +2:36.8, Киреев — 77-е место (1+0) — +3:21.3.
В конькобежном спорте у мужчин состоялся финальный забег на дистанции 500 метров — от Казахстана выступил Иван Аржаников. Он финишировал в тройке аутсайдеров, заняв 28-е место с отставанием +1.50 от лидера.
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