Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляли восемь спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В лыжных гонках у мужчин выступили Евгений Величко и Виталий Пухкало — они приняли участие в гонке классическим стилем на 15 километров. Пухкало занял 25-е место с отставанием +2:44.8 от лидера, а Величко финишировал 40-м (+3:32.5).

В биатлоне у женщин прошел спринт на 7,5 километра, в котором выступила Галина Вишневская-Шепоренко. Она заняла 52-е место, допустив один промах (1+0) и уступила лидеру +2:38.3.

В шорт-треке у мужчин состоялись квалификационные забеги на дистанции 500 метров. Казахстан представляли Адиль Галиахметов, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Все трое вышли в четвертьфинал: Никиша (40.482) и Ажгалиев (40.87) выиграли свои забеги, а Галиахметов (40.722) стал вторым.

В прыжках на лыжах с трамплина у мужчин выступили Сергей Ткаченко и Данил Васильев. Они не смогли пройти квалификацию на большом трамплине: Васильев стал 51-м (69,4 балла), Ткаченко — 54-м (60,7 балла).



