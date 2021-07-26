Итоги выборов сельских акимов подвели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в выборах акимов сельских населенных пунктов участвовали 257 кандидатов. 100% голосов «за» набрал Аян Шарипов из Осакаровскогого района. Об итогах прямых выборов рассказал председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов во время брифинга в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы сельских акимов прошли в 75 избирательных округах 149 населенных пунктов. Из 257 кандидатов 79 человек были выдвинуты политическими партиями: NurOtan – 61, НДПП «Ауыл» – три, ДПК «Ақ Жол» – три, ПП «ADAL» – три и НПК – девять кандидатов. Остальные 178 кандидатов – самовыдвиженцы.

«В список избирателей по 75 избирательным округам вошли 81 540 граждан, из них приняли участие в голосовании 61 846. Это 75,85%. Из избранных 75 акимов 28 являются государственными служащими. В том числе 17 избраны повторно в том же сельском округе, семь человек были акимами других сельских округов», – отметил Еркара Аймагамбетов.

Пять избранных акимов ранее представляли коммерческие структуры, 17 – работники бюджетных организаций, один временно не работает, три акима – женщины.

Из избранных акимов 61 выдвинут политическими партиями: Nur Otan – 56, НДПП «Ауыл» – три, ДПК «Ак Жол» – один, ПП «ADAL» – один. Еще 14 – самовыдвиженцы.

«100% голосов «за» набрал Аян Шарипов из Осакаровскогого района. Наименьший разрыв в голосах избирателей в поселках Актас и Дария. Наибольшее количество голосов «против всех» (116) в поселке Шашубай Актогайского района, что составило 7%. Повторный подсчет голосов не проводился», – добавил Еркара Аймагамбетов.