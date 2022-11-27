Итоги выборов Президента РК, инаугурация Главы государства и дата выборов в Сенат – обзор за неделю

27 Ноября 2022, 11:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Насыщенной на политические события, вызвавшие широкий резонанс не только в нашей стране, но и во всем мире, была прошедшая неделя. Подробнее о том, чем запомнились эти семь дней – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Внеочередные выборы Президента РК

20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы Президента. В понедельник Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что Президентом Казахстана избран Касым-Жомарт Токаев.

Общая численность избирателей, которые получили бюллетени, составляет 8 300 046 человек, это 69,44% от общего количества избирателей. Число избирателей, принявших участие в голосовании по открепленным удостоверениям, дающим право голоса, 13 282.

За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%. По другим кандидатам: за Жигули Дайрабаева проголосовал 271 тысяча 641 избиратель, или 3,42%; за Каракат Абден - 206 тысяч, или 2,6%; за Мейрама Кажыкена - 300 тысяч 907, или 2,53%; за Нурлана Ауесбаева - 176 тысяч 116, или 2,22%; за Салтанат Турсынбекову - 168 тысяч 731, или 2,12%.

«В соответствии со статьей 9 пункт 1, статьей 65 Конституционного закона РК «О выборах в РК», кандидат, получивший более 50% голосов, принявших участие в голосовании, считается Президентом Республики. Таким образом, на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года Касым-Жомарт Кемелулы Токаев избран Президентом РК», – сказал Нурлан Абдиров.

Ключевые направления работы Правительства после избрания Президента обозначил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Он заявил, что основная задача Правительства на ближайшие семь лет – обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного Главы государства.

Вчера состоялась церемония инаугурации Президента, после чего был подписан указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

Еще Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан», а также «Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей». Теперь руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности до назначения соответствующих руководителей.

Политика

Важным политическим событием на неделе стали и сирийские переговоры в Астане, где было озвучено совместное заявление стран-гарантов. Заявление озвучил заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов.

«Первое – руководствуясь договоренностями, достигнутыми в рамках трехстороннего саммита стран-гарантов Астанинского процесса 19 июля 2022 года в Тегеране, рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса. Второе – подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению», - сказал Адиль Турсунов после переговоров.

По его словам, стороны выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояние сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе трансграничные атаки и инфильтрацию. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.

Также на этой неделе сенаторы во втором чтении приняли проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». В законопроекте предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений.

Общество

Немаловажной новостью для владельцев транспорта стало то, что абонентская плата для всех видов транспорта изменится на платных автодорогах. По республике функционируют 11 платных участков автодорог протяженностью 2,2 тысячи км, которые поэтапно внедрены в период с 2013 по 2021 годы. На 2023 год запланировано внедрение платы на 2,5 тысячи км автодорог II технической категории по мере приведения сети дорог в нормативное состояние. На новых участках будут действовать текущие тарифы.

Хорошая новость пришла от наших аграриев.

«В этом году мы получили самый высокий урожай за последние 10 лет. Собрано около 23 млн тонн зерновых и бобовых культур. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Общий урожай пшеницы увеличился на 30%», - сказал первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр на заседании Сената.

Кроме того, на этой неделе самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане. После выноса флага собравшиеся массово исполнили гимн Казахстана. Площадь флага, сотканного из шелка, составила 80 квадратных метров, а вес – около 60 кг. На церемонии 2 тысячи 200 первокурсников принесли клятву студента КазГЮУ.

Спорт

Эти дни внимание болельщиков со всего мира приковано к Чемпионату мира по футболу в Катаре.

Неделя началась с того, что впервые в истории чемпионата мира первый гол турнира был забит с пенальти в игре сборных Катара и Эквадора. Сборная Эквадора одержала победу со счетом 2:0, и это первый в истории чемпионатов мира матч открытия, в котором хозяева турнира потерпели поражение — за 92-летнюю историю соревнований такого еще не было.

США и Уэльс сыграли вничью. Нидерланды выиграли свой первый матч на чемпионате мира в Катаре против Сенегала. Сборная Англии крупно обыграла команду Ирана. А Саудовская Аравия обыграла Аргентину и объявила выходной в честь своей победы. 23 ноября сборная Франции переиграла соперников из Австралии со счетом 4:1.

Еще один матч чемпионата мира в Катаре завершился нулевой ничьей. Польша и Мексика не сумели выявить сильнейшего. Также вничью сыграли Дания и Тунис, Хорватия и Морокко. Бельгия с большим трудом обыграла Канаду. Команда Германии сенсационно уступила сборной Японии, а сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0.

25 ноября Сенегал уверенно обыграл Катар, а Швейцария минимально обыграла Камерун. Сборные Южной Кореи и Уругвая также сыграли вничью. Португалия обыграла Гану, а Бразилия победила Сербию. Иран обыграл Уэльс.

Нидерланды и Эквадор не выявили победителя, а ничья с США позволила Англии остаться на первой строчке. Австралия выиграла Тунис и продолжит борьбу за выход в плей-офф. Саудовская Аравия уступила Польше. Сборная Франции обыграла Данию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022. А сегодня ночью Лионель Месси принес победу Аргентине над Мексикой.