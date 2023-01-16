Итоги выборов депутатов Сената подвели в ЦИК РК

16 Января 2023, 13:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК подвели итоги выборов депутатов Сената, прошедших 14 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлено, что выборы состоялись во всех 17 областях РК, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Ценитризбиркома.

Спикер сообщил результаты на основании протоколов избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Так более 50% голосов набрали, а, следовательно, можно считать их избранными, следующие кандидатуры:

- по Абайской области - Кайрат Тастекеев,

- по Акмолинской области - Талгат Жунусов,

- по Актюбинской области - Амангельды Нугманов,

- по Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев,

- по Атырауской области - Алибек Наутиев,

- по Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов,

- по Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов,

- по Жамбылской области - Сакен Арубаев,

- по Жетысуской области - Амангельды Толамисов,

- по Карагандинской области - Серик Утешев,

- по Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов,

- по Кызылординской области - Руслан Рустемов,

- по Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров,

- по Павлодарской области - Ернур Айткенов,

- по Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова,

- по Туркестанской области - Мурат Кадырбек,

- по Улытауской области - Советбек Медебаев,

- от города Астаны - Бибигуль Жексенбай,

- от города Алматы - Жанна Асанова,

- от города Шымкента - Нурлан Бекназаров.