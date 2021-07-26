Итоги выборов акимов сельских округов подвели в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Об итогах прошедших 25 июля 2021 года выборов акимов сельских округов сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Выборы акимов сельских округов в Атырауской области прошли по 18 избирательным округам. В список избирателей было включено 44 305 человек, из них приняли участие в голосовании 32 981 (74,4%). Количество кандидатов в акимы – 52 человека. Избраны акимы во всех 18 избирательных округах. Из них выдвинутые партией «Nur Otan» - 15 человек, ПП «ADAL» - 1 человек, путем самовыдвижения - 2 человека. Сообщения об итогах выборов акимов сельских округов размещены на интернет-страницах районных избирательных комиссий и опубликованы в СМИ», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.
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