Итоги выборов акимов сельских округов подвели в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Об итогах прошедших 25 июля 2021 года выборов акимов сельских округов сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы акимов сельских округов в Атырауской области прошли по 18 избирательным округам. В список избирателей было включено 44 305 человек, из них приняли участие в голосовании 32 981 (74,4%). Количество кандидатов в акимы – 52 человека. Избраны акимы во всех 18 избирательных округах. Из них выдвинутые партией «Nur Otan» - 15 человек, ПП «ADAL» - 1 человек, путем самовыдвижения - 2 человека. Сообщения об итогах выборов акимов сельских округов размещены на интернет-страницах районных избирательных комиссий и опубликованы в СМИ», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.