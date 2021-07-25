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Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области

25 Июля 2021 22:55
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Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области

КОКШЕТПАУ. КАЗИНФОРМ – 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области. Итоги явки на участки для голосования озвучил на вечернем брифинге председатель Акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области по состоянию на 20:00 часов, избирательные бюллетени получили 76% от общего количества избирателей, включенных в списки. Количество избирателей по области 100111, количество получивших бюллетени – 75607», - отметил спикер.

В том числе по городу Кокшетау явка составила 91%, по Степногорску – 61%, по Аккольскому району – 85%, Аршалынскому – 37%, Астраханскому – 74%, Атбасарскому – 84%, району Биржан-сал - 86%, Буландынскому – 88%, Бурабайскому – 83%, Егиндыкольскому – 97%, Ерейментаускому – 70%, Есильскому – 88%, Жаксынскому – 85%, Жаркаинскому – 83%, Зерендинскому - 87%, Коргалжынскому – 63%, Сандыктаускому – 98%, Целиноградскому – 83%, Шортандинскому – 78%.

Так, в лидерах Сандыктауский район (98%), Егиндыкольский район (97%) и Кокшетау (91%).

По словам М. Садуова, итоги выборов будут озвучены завтра – 26 июля.

Напомним, за выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей.

Выборы проходили в штатном режиме. Никаких замечаний или нарушений законодательства РК не зафиксировано.



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#Акмолинская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Оксана Матасова

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