Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области

КОКШЕТПАУ. КАЗИНФОРМ – 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области. Итоги явки на участки для голосования озвучил на вечернем брифинге председатель Акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области по состоянию на 20:00 часов, избирательные бюллетени получили 76% от общего количества избирателей, включенных в списки. Количество избирателей по области 100111, количество получивших бюллетени – 75607», - отметил спикер.

В том числе по городу Кокшетау явка составила 91%, по Степногорску – 61%, по Аккольскому району – 85%, Аршалынскому – 37%, Астраханскому – 74%, Атбасарскому – 84%, району Биржан-сал - 86%, Буландынскому – 88%, Бурабайскому – 83%, Егиндыкольскому – 97%, Ерейментаускому – 70%, Есильскому – 88%, Жаксынскому – 85%, Жаркаинскому – 83%, Зерендинскому - 87%, Коргалжынскому – 63%, Сандыктаускому – 98%, Целиноградскому – 83%, Шортандинскому – 78%.

Так, в лидерах Сандыктауский район (98%), Егиндыкольский район (97%) и Кокшетау (91%).

По словам М. Садуова, итоги выборов будут озвучены завтра – 26 июля.

Напомним, за выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей.

Выборы проходили в штатном режиме. Никаких замечаний или нарушений законодательства РК не зафиксировано.



