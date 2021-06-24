Итоги встреч председателя ФПРК в Атырау: повышение зарплаты работников на 35% и новые договоренности с соцпартнерами

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Завершилась рабочая поездка председателя Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталина в Атыраускую область, передает МИА «Казинформ».

Рабочая программа включала в себя ряд встреч с трудовыми коллективами и социальными партнерами по вопросам предотвращения трудовых конфликтов в свете исполнения решений, принятых членами Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

Во второй день визита Сатыбалды Даулеталин посетил нефтегазодобывающее управление «Доссормунайгаз» на месторождении Восточный Макат, где ознакомился с производственным процессом, с работой первичной профсоюзной организации и побеседовал с работниками предприятия. Начальник цеха добычи нефти и газа НГДУ «Доссормунайгаз» Альнур Салиев во время встречи затронул ряд актуальных вопросов трудового коллектива.

Прежде всего речь шла о повышении заработной платы.

«Заработная плата не повышалась с 2016 года, но ежегодно проводится ее индексация на 6,8%», - подчеркнул Альнур Салиев.

Наряду с этим работники высказали пожелания по поводу обеспечения достойных условий труда.

«На рабочем месте нет оборудованных санузлов с водоотведением и водообеспечением», - отмечают в коллективе.

Не менее актуально стоит и кадровый вопрос. Проблема, по словам нефтяников, заключается в том, что для выпускников вузов не предоставлена возможность трудоустроиться из-за требований по обязательному наличию стажа работы.

Работников также интересовала возможность получения ссуды, предусмотренной в коллективном договоре предприятия.

«В коллективном договоре для работников закреплена возможность получить ссуду в размере 1,5 млн тенге на решение жилищных и социально-бытовых проблем под 2% сроком от 5 -10 лет. Ежегодно на эти цели работодатель выделяет 50 млн. тенге. Однако в этом году никто не мог воспользоваться данной возможностью», - подчеркнули работники НГДУ.

Изучив ситуацию на предприятии, Сатыбалды Даулеталин заверил, что озвученные в ходе встречи вопросы, не останутся без внимания профсоюзов и будут обсуждены с социальными партнерами, в том числе с администрацией области.

Работники НГДУ «Доссормунайгаз» поблагодарили председателя Федерации профсоюзов за внимание к их трудовой деятельности и отметили, что за последние 10 лет - это первый визит руководителя крупнейшей общественной организации на территорию нефтепромысла.

Председатель Федерации профсоюзов призвал социальных партнеров Атырауской области ответственно относиться к нуждам Человека труда

Во второй половине дня председатель ФПРК провел переговоры с социальными партнёрами – первым заместителем акима Атырауской области – председателем трехсторонней региональной комиссии Сериком Айдарбековым и представителями уполномоченных государственных органов.

Встреча прошла в Профцентре Атырауской области.

Участниками встречи рассмотрен ряд актуальных социально-трудовых вопросов в регионе.

Сатыбалды Даулеталин акцентировал внимание на проблемных вопросах работников и призвал социальных партнеров к укреплению сотрудничества в их решении.

Он отметил необходимость усиления совместной работы над содержанием региональных трехсторонних соглашений, а также по увеличению охвата коллективными договорами предприятий региона. На сегодняшний день охват коллективными договорами в регионе составляет 18,7% предприятий.

«Сегодня возникает логичный вопрос о качестве и содержании коллективных договоров, кто осуществляет контроль за их исполнением, соответствуют ли они трудовому законодательству и др. Поэтому Федерация считает, что в этом направлении нам необходимо вместе с инспекциями по труду совместно поработать», — сказал председатель Федерации профсоюзов.

В связи с возросшим в Атырауской области уровнем производственного травматизма, Председатель ФПРК призвал усилить взаимодействие госинспекторов с техническими инспекторами.

Сатыбалды Даулеталин озвучил инициативу ФПРК о том, чтобы региональные комиссии возглавляли непосредственно акимы.

«Частая сменяемость заместителей акимов курирующих это направление, отсутствие периодичности проведения заседаний, низкий уровень ответственности и контроля исполнения решений со стороны участников социального диалога, неопределенность на законодательном уровне вопросов представительства работодателей в составе комиссий существенно снижают роль трехстороннего сотрудничества в деле защиты прав и интересов работников. В этой связи, актуальным является, чтобы региональные трехсторонние комиссии возглавляли и вели непосредственно акимы, проведение выездных заседаний региональных комиссий на площадках предприятий и ТОП, сопредседательствование на заседаниях региональных комиссий», — сказал Сатыбалды Даулеталин

Наряду с этим он дал рекомендации по повестке дня трехсторонней комиссии.

В целях повышения эффективности сотрудничества Сатыбалды Даулеталин пригласил соцпартнеров к участию в акции ФПРК «Как живешь, первичка?» и обучающих семинарах Федерации профсоюзов.

«Федерация профсоюзов придает особое значение такому инструменту, как обучение. Мы начали серию ежедневных семинаров для первичных профсоюзных организаций по совершенствованию навыков в переговорном процессе. В этих семинарах должны принимать участие как работники, так и работодатели и совместно разбирать кейсы по предупреждению и разрешению трудовых споров на предприятиях. В рамках акции «Как живешь, первичка?» мы проводим дистанционное посещение первичных профсоюзных организации. Подобный формат позволяет дойти до каждой первичной организации, обобщить лучшие практики работы, выявить проблемы местного и системного уровня, поддержать региональный профсоюзный актив», - сообщил Сатыбалды Даулеталин.

Серик Айдарбеков в свою очередь отметил важность мер, принимаемых Федерацией профсоюзов и выразил заинтересованность в укреплении конструктивного социального партнерства в сфере защиты интересов и трудовых прав работников.

По итогам переговоров стороны приняли решение о проведении заседаний Региональной трёхсторонней комиссии не реже 2 раз в месяц. Социальные партнеры намерены также улучшать региональные соглашения путем выработки эффективных действенных механизмов защиты прав работников.

Продуктивные результаты достигнуты по итогам второго этапа переговоров председателя Федерации профсоюзов с руководством Атырауского филиала АО «Казпочта», ТОО «Казтехмунайсервис», «Мунай Колик».

В ходе предыдущих переговоров накануне Сатыбалды Даулеталин призвал работодателей ответственно относиться к нуждам и интересам простых работников и сохранению стабильного социального климата в трудовом коллективе.

В ходе встречи с руководством филиала АО «Казпочта» положительные результаты достигнуты по вопросу обеспечения социальных гарантий внештатных работников почты, переведенных на договор гражданско-правового характера в связи с созданием курьерской службы.

Глава ФПРК выразил обеспокоенность положением работников, которые с выходом из штата остались за пределами профсоюзного членства и соответствующих социальных гарантий.

Сатыбалды Даулеталин предложил отразить в коллективном договоре порядок и условия обеспечения социальных гарантий данной категории работников.

Руководитель филиала Алтын Садыкова в ходе встречи сообщила, что рекомендации председателя ФПРК обсуждены с председателем правления АО «Казпочта» Канатом Алпысбаевым.

По ее словам, председатель правления поблагодарил Федерацию профсоюзов за внимание, оказываемое работникам отрасли.

Глава компании выразил намерение выработать механизмы защиты интересов работников в рамках коллективно-договорных обязательств.

Положительное решение вопросов достигнуто также в компании «Мунай Колик». После длительного переговорного процесса Профцентра Атырауской области с работодателем требования работников о смене руководства были удовлетворены и компанию возглавил новый руководитель. Назначенный на днях новый генеральный директор компании Багитжан Кадиров на встрече с Председателем ФПРК сообщил о решении повысить заработную плату работников на 4%.

В результате двухдневных переговоров с работодателем ТОО Катехмунайсервис, удалось достичь соглашения о повышении с июня месяца заработной платы работников на 35%.

Со своей стороны, социальные партнеры заверили о соблюдении всех условий, достигнутых в ходе переговоров, и закрепили принятые на себя обязательства в протоколах собраний.

Далее председатель ФПРК встретился с руководителями компаний ТОО «Ескерткыш Кызмет Казахстан» и ТОО «Денхолм Жолдас», чтобы обсудить пути решения вопросов, которые могут привести к конфликтам.

В компаниях нет профсоюзных организаций, и они находятся в Карте рисков по возникновению трудовых конфликтов.

В рамках переговоров Сатыбалды Даулеталин сделал серьезный акцент на вопросах социальной справедливости и контруктивного взаимодействия в рамках социального партнерства.

Стороны пришли к соглашению о дальнейшем проведении взаимных консультаций работодателей с Профцентром Атырауской области.

Работодатели в свою очередь выразили готовность поддержать инициативу создания в их компаниях профсоюзных организаций при желании работников.

«Если наши работники выступят с инициативой создания профсоюза, мы будем только за», - подчеркнул глава компании «Ескерткыш Кызмет Казахстан» Юрий Киор.

Проблемные вопросы нефтяников были обсуждены также в ходе встречи Председателя Федерации профсоюзов с представителями профсоюзных комитетов компаний «Эмбамунайгаз» и «ESS Support Services».

Член профкома «ESS Support Services» Марал Кошенов рассказал о проблеме вахтовых работников, которые приезжая на 28-дневную вахту, вынуждены 7 дней находиться на карантине.

Сатыбалды Даулеталин поручил Профцентру Атырауской области инициировать рассмотрение данного вопроса на ближайшем заседании региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству, которое состоится 25 июня т.г.

В свете завершения в ноябре т.г. срока действия коллективного договора компании «Эмбамунайгаз», председатель ФПРК дал рекомендации членам профкома по выработке эффективных норм нового коллективного договора.

Программа рабочей поездки председателя Федерации профсоюзов завершилась итоговым брифингом для представителей СМИ.

Сатыбалды Даулеталин поделился результатами встреч с социальными партнерами региона.

Наряду с этим он рассказал об инициативах ФПРК по повышению размера минимальной заработной платы.

Было отмечено о новых нормах Генерального соглашения, в том числе об индексации заработной платы, ратификации Конвенции МОТ № 131, совершенствовании норм Трудового кодекса и Закона РК «О профессиональных союзах», а также обеспечении достойных и безопасных условий труда.

«Человек труда – главная ценность Федерации профсоюзов. Наши главные приоритеты – достойные условия и оплата труда, социальная стабильность и эффективное социальное партнерство», – подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.