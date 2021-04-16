Итоги внеплановой проверки на «АрселорМиттал Темиртау»: сумма ущерба составит более 1 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту аварийного залпового выброса загрязняющих веществ в конверторном цехе АО «Арселор Миттал Темиртау» в марте текущего года была проведена внеплановая проверка данного предприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Напомним , что в конце февраля в социальных сетях появилось видео с розовым дымом, идущим с завода, а департамент экологии по Карагандинской области зафиксировал серьезное превышение допустимых норм выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Так, в ходе обследования проверочная комиссия департамента экологии по Карагандинской области выяснила, что предприятием АО «АрселорМиттал Темиртау» были нарушены правила эксплуатации системы улавливания и очистки отходящих газов. В ходе ревизии было доказано, что данное нарушение возникло из-за неудовлетворительного состояния технологического оборудования. В связи с этим конвертер №2 остановлен на капитальный ремонт до мая текущего года.

Важно отметить, что тщательная проверка завода проводилась по восьми цехам завода. Нарушения и превышения различных нормативов были выявлены в семи из них: паросиловом, листопрокатном №2, агломерационном, коксовом, а также в цехах обжига извести, кислородно-конвертерном и углеподготовительном.

Все вышеперечисленные факты и ненадлежащее исполнение экологических требований привело к нарушению пункта 3 статьи 69 Экологического кодекса РК, в котором сказано, что «Природопользователи обязаны выполнять условия, указанные в разрешении на эмиссию в окружающую среду, и несут ответственность за их несоблюдение в соответствии с законами Республики Казахстан».

На сегодня по итогам проведенной проверки на предприятие «АрселорМиттал Темиртау» наложен штраф. Кроме того, предприятию было отправлено Предписание о возмещении ущерба, сумма которого ориентировочно (в настоящее время еще проводятся работы по расчету оценки ущерба) составляет более 1 млрд тенге.

Важно отметить, что приостановление деятельности цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» до устранения найденных нарушений приведет к приостановке всего производства, так как цикл предприятия является замкнутым и не может функционировать без какого либо цеха. Напомним, что вице-президентом предприятия Виджаем Гоялом уже было обещано снизить объем выбросов как минимум на 30% в ближайшие четыре года, обеспечить их автоматизацию и высадить в городе Темиртау в течение трех лет 500 тысяч деревьев.