Итоги визита: Гонконг открывает новые возможности в Центральной Азии

Визит делегации высокого уровня в Казахстан и Узбекистан (31 мая – 5 июня), возглавляемой Главой Администрации Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики Джоном Ли, уже приносит практические результаты, открывая новые возможности для улучшения связей между Центральной Азией, Гонконгом и континентальным Китаем, передает Kazinform.

В состав бизнес-делегации вошли более 70 представителей компаний Гонконга и континентального Китая, работающих в различных секторах.

По итогам визита были достигнуты 96 двусторонних меморандумов о взаимопонимании и соглашений, включая 15 документов о сотрудничестве на государственном уровне.

— Заключенные соглашения и достигнутые договоренности охватывают широкий спектр направлений — от сектора услуг до тяжелой промышленности, — сказал г-н Ли. — Я считаю, что возможности здесь безграничны.

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Также г-н Ли отметил, что Казахстан является важным торговым и логистическим хабом, соединяющим Китай и Европу. Кроме того, именно в Казахстане была впервые предложена инициатива «Один пояс, один путь», а сегодня страна является крупнейшим торговым партнёром Гонконга в Центральной Азии. Это создает широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества.

— В рамках уникального принципа «одна страна, две системы» Гонконг обладает собственными экономической, социальной, правовой, законодательной и судебной системами. Мы являемся единственной юрисдикцией общего права в Китае. У нас есть собственная валюта, при этом отсутствуют ограничения на движение капитала и валютный контроль. Кроме того, Гонконг является отдельной таможенной территорией, — сказал г-н Ли.

Развивая положительные результаты миссии делегации в Центральную Азию, 10 июня г-н Ли принял в Гонконге заместителя Премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева. На следующий день они приняли участие в инвестиционном круглом столе Alatau City.

Выступая на мероприятии, г-н Ли отметил, что Гонконг может внести вклад в будущий успех инновационного высокотехнологичного города Alatau City в Казахстане по трем ключевым направлениям: как ворота к глобальному капиталу, как ворота в континентальный Китай и регион Большого залива, а также как партнёр в развитии талантов и технологий.

Он выразил надежду, что Гонконг и Казахстан смогут использовать взаимодополняющие преимущества и обеспечить скоординированное развитие в различных секторах.