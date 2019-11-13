Итоги визита Аскара Мамина в Турцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10-11 ноября состоялся визит Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Турецкую Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Визит правительственной делегации во главе с А. Маминым в Анкару начался с посещения монумента Первого Президента Казахстана – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева. В 2010 году монумент стал одним из самых красивейших мест в столице Турции, где регулярно собираются жители и гости города.

После возложения венка к мавзолею основателя Турецкой Республики Мустафа Кемаля Ататюрка Аскар Мамин принял участие в церемонии высадки саженцев с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ровно в 11 часов 11 минут 11 ноября 2019 года Президент Турции и Премьер-Министр Казахстана совместно посадили деревце, дав старт общенациональной акции по озеленению. По всей Турции в этот день было высажено 11 миллионов деревьев. Процесс регистрировался экспертами с целью внесения данного события в Книгу рекордов Гиннесса.

В ходе двусторонней встречи в президентском комплексе Аскар Мамин и Реджеп Эрдоган обсудили ход сотрудничества между двумя странами.

А. Мамин рассказал о состоявшемся днем ранее 11-ом заседании казахстанско-турецкой межправительственной комиссии, а также совместном бизнес-форуме. Отмечая высокий уровень торгово-экономического сотрудничества, сообщил, что на сегодняшний день турецкий бизнес реализует в Казахстане инвестпроекты на общую сумму 6 млрд долл. США.

Р. Эрдоган подчеркнул стратегический характер казахстанско-турецкого партнерства, отметив, что годовой объем двусторонней торговли приблизился к отметке в 3 млрд долл. США. Турецкий Президент также выразил свое почтение Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и напомнил, что по инициативе турецкой стороны Елбасы было присвоено звание Почетного председателя Тюркского совета. Также заявил, что с нетерпением ждет первый визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Турцию в самое ближайшее время.

В завершение своей программы в Анкаре Премьер-Министр РК посетил головной офис Союза торговых палат и товарных бирж Турции. Председатель Ссюза Р. Хисарджыклыоглу рассказал казахстанской делегации о деятельности организации, информируя, что союз является крупнейшей неправительственной организацией Турции, представляющей интересы частного сектора, члены которого активно развивают инвестиционно-экономическое сотрудничество с государствами, в том числе с Казахстаном.

10 ноября в Стамбуле глава Правительства РК встретился с сопредседателем казахстанско-турецкой межправительственной экономической комиссии, вице-Президентом Турции Ф. Октаем.

В ходе встречи стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений между двумя государствами, акцентируя внимание на развитии инвестиционного партнерства. Стороны договорились увеличить количество совместных предприятий, развивать сотрудничество в сферах энергетики, здравоохранения, машиностроения, химической, горно-металлургической промышленности и агропромышленного комплекса. Также подчеркнули необходимость расширения географии авиалиний между двумя странами и увеличению количества регулярных рейсов.

На 11-ом заседании казахстанско-турецкой межправительственной экономической комиссии были проведены всесторонние переговоры по экономическому сотрудничеству. С казахстанской стороны приняли участие министры индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции, национальной экономики, а также здравоохранения. С турецкой стороны приняли участие министры индустрии и технологии, торговли, транспорта и инфраструктуры, здравоохранения.

Выступая на заседании, глава правительства заявил, что сегодняшние решения становятся уникальным бизнес-проектом. Казахстанская сторона подготовила конкретные предложения по 60 экспортным позициям: продовольственные и мясные продукты, металлы и химическая продукция. Реализация 95 проектов в рамках программы «Новая синергия» является свидетельством того, что привлекательность казахстанского рынка для иностранных инвесторов повышается с каждым днем. Кроме того, Казахстан планирует включить 35 новых промышленных и инфраструктурных проектов общей стоимостью более 1 млрд долл. США в проект «Новая синергия».

По итогам казахстанско-турецкого МПК были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о перевозке международных комбинированных грузов.

2. Меморандум о сотрудничестве по аккредитации халяльных продуктов.

3. Протокол действий по совместной экономической программе «Новая синергия».

Также был подписан итоговый протокол заседания МПК. Протокол утвердил Дорожную карту двусторонних торгово-экономических отношений, которая включает 68 пунктов в следующих областях: 16 из них в сфере торговли и инвестиций, 6 – в сфере транспорта, 11 – в сфере культуры и туризма, 5 - в сфере образования, 4 - в сфере здравоохранения, 4 - в сфере промышленности, 8 - в сфере сельского хозяйства, 3 – в сфере труда и социальной защиты, 4 - в сфере защиты окружающей среды, 2 - банковского и финансового секторов, 1 – области молодежной политики и 1 – в сфере аэрокосмической промышленности. В документе отражены конкретные действия, определены ответственные государственные органы и сроки исполнения.

Министры и члены официальных делегаций провели двусторонние встречи для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

В ходе заседания казахстанско-турецкой МПК была достигнута договоренность о проведении в апреле 2020 года очередного заседания казахстанско-турецкой совместной транспортной комиссии. В ходе запланированной встречи будут обсуждаться вопросы развития сети железных дорог Баку-Тбилиси-Карс в рамках стратегии Среднего коридора «Один пояс - Один путь» по созданию совместных компаний и логистических центров двух стран, развития сотрудничества в области судостроения и снижения стоимости грузоперевозок.

Было также решено провести 10-е заседание Постоянного комитета по образованию в кратчайшие сроки.

Также 10 ноября 2019 г. в Стамбуле состоялся казахстанско-турецкий бизнес-форум с участием Премьер-Министра Республики Казахстан А.Мамина и вице-Президента Турецкой Республики Ф.Октай.





В мероприятии приняло участие около 150 представителей официальных и деловых кругов Казахстана и более 800 человек с турецкой стороны, в том числе владельцы и главы крупнейших турецких деловых групп, как Koc Holding, Zorlu Holding, TAV Airports Holding, Kibar Holding, Yildiz Holding, Ronesans Holding, Calik Holding, Akfen Holding и др.

Наряду с этим, в работе бизнес-форума приняли участие руководители торгово-промышленных палат и индустриальных зон различных провинций ТР.

В ходе бизнес-форума были представлены презентации об инвестиционном климате Казахстана и возможностях ведения бизнеса в стране, текущем состоянии и перспективах казахстанско-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и др.

На полях форума казахстанской делегацией были проведены более 200 рабочих встреч и переговоров с потенциальными турецкими партнерами, в ходе которых были обсуждены возможности реализации различных проектов.

По итогам бизнес-форума было подписано 18 документов на сумму 1,5 млрд. долл. США с здравоохранения, строительства, торговли, финансов и промышленности.

Наряду с этим, TAV Airports Holding анонсировал о намерении до конца 2019 г. завершить переговоры по приобретению Международного аэропорта Алматы и инвестировать в строительство здания нового международного терминала.

Мероприятие освещалось 50 ведущими представителями СМИ Турции.

Также глава Правительства А. Мамин встретился с капитанами турецкого бизнеса. На встрече приняли участие владельцы и СЕО 40 крупнейших турецких деловых кругов, совокупная годовая выручка которых составляет 120 млрд.долл. США, или на долю которых приходится почти одна пятая часть турецкой экономики.

Среди участников встречи следует отметить Koc Holding – самую крупную деловую группу Турции, на долю которой приходится порядка 8% экономики страны, Zorlu Holding – самый крупный производитель домашнего текстиля и электронно-бытовой техники, Sutas – самый крупный производитель молочной продукции, YDA Holding – один из крупных холдингов по реализации проектов по механизму государственно-частного партнерства, Ronesans Holding – самый крупный строительный подрядчик, Kilim и Doganlar Yatirim Holding – №2 и №3 крупный экспортер мебельной продукции, DESA – самый крупный производитель кожевенной продукции, LC Waikiki – самая крупная ритейл-сеть одежды, FLO – самая крупная ритейл-сеть обуви, Tosyali Holding – самая крупная сталелитейная группа, Yildiz Holding – самый крупный производитель продуктов питания и др.

Участники встречи информировали о реализованных, реализуемых или планируемых к реализации проектах, условиях ведения бизнеса в Казахстане и мерах государственной поддержки, обозначили ряд открытых вопросов в области строительства, сертификации, качества сырья, снижении транспортных издержек и др.

Кроме того, в рамках мероприятия были проведены одиннадцать двусторонних встреч с крупнейшими турецкими холдингами.

Министры национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции, здравоохранения, акимы и заместители акимов Карагандинской, Туркестанской, Актюбинской, Западной-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, руководители национальных и частных компаний провели множество двусторонних переговоров с турецкими холдингами и компаниями по обсуждению возможностей реализации в Казахстане новых инвестиционных проектов.

Во время рабочего визита в Турцию Аскар Мамин также посетил город Кайсери, где ознакомился с работой местной городской больницы. Турецкие бизнесмены заинтересованы в реализации совместных проектов по государственно-частному партнерству в сфере здравоохранения Казахстана.

Казахстанская делегация отметила, что применение опыта одной из крупнейших больниц Турции придаст импульс развитию сферы здравоохранения страны.

Динамично развиваются все направления торгово-экономических отношений между двумя государствами. Этому способствовали визиты Президента Турции Р. Эрдогана в Казахстан в 2017 году и Елбасы Н.Назарбаева в Анкару в прошлом году.

По итогам данных визитов начата проработка 18 проектов на сумму 3 млрд долл. США. По итогам девяти месяцев 2019 года двусторонний товарооборот достиг 2,3 млрд долл. США, что на 68% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Обе страны планируют увеличить данный показатель до 5 млрд долл. США. Казахстан и Турция придают большое значение развитию деловых связей как в производственной, так и в инвестиционной сферах. Свидетельством этому является то, что за годы независимости Турция инвестировала в Казахстан более 4 млрд. долл. США, тогда как казахстанские инвестиции в Турцию составили около 1 млрд долл. США.

По итогам первого полугодия 2019 года объем турецких инвестиций вырос в два раза. Деловые круги двух стран реализуют 42 проекта. Высокий уровень деловых контактов проявляется в сферах машиностроения, инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, энергетики, химии и легкой промышленности.